Schulting en Knegt voeren WK-ploeg aan

De Nederlands shorttrackploeg hoopt de succesvol verlopen Olympische Spelen in Pyeongchang een passend vervolg te geven op de wereldkampioenschappen. De Canadese stad Montréal is van 16 tot en met 18 maart gastheer van de mondiale titelstrijd.

Bij de mannen zijn Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat aangewezen voor de individuele afstanden. Daan Breeuwsma is de reserve. Hij maakt wel deel uit van de aflossingsploeg. Ook Adwin Snellink en Mark Prinsen doen mee op de relay. Knegt won vorig jaar bij de WK in Rotterdam twee keer goud: op de 500 meter en met de relayploeg op de 5000 meter. Hij behaalde in Pyeongchang zilver op de 1500 meter.

Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven schaatsen in Montréal de individuele afstanden bij de vrouwen. Schulting is de olympisch kampioene op de 1000 meter, Van Kerkhof won zilver op de 500 meter. Rianne de Vries is reserve en opgenomen in de aflossingsploeg. Avalon Aardoom vervangt Jorien ter Mors in de relay. Ter Mors bekroonde in Pyeongchang haar laatste shorttrackoptreden met brons op de 3000 meter relay.