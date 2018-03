Verstappen op weg in testdag Formule 1

Max Verstappen is dinsdag rond 9.00 uur op het Circuit de Catalunya van Barcelona begonnen aan zijn derde testdag van de Formule 1 in de bolide van Red Bull. Met een aerodynamische stellage op de race-auto reed de Limburger zijn eerste rondjes.

De Nederlander hoopt in de tweede testweek op meer kilometers dan vorige week tijdens de eerste testdagen. Door het slechte weer, met sneeuw en kou, kon hij nauwelijks fatsoenlijk testen. Hij kwam op zijn eerste testdag tot 67 rondjes, zijn tweede dag eindigde na 35 rondes in de grindbak.

Het weer in Barcelona is opgeklaard. De zon schijnt en de temperatuur is vriendelijk met in de ochtend 10 graden.

Verstappen rijdt ook donderdag nog. Teamgenoot Daniel Ricciardo komt op woensdag en vrijdag in actie. Na deze week moeten de auto’s klaar zijn voor de eerste grand prix op 25 maart in AustraliĆ«.