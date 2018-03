Verstappen valt even stil tijdens testrace

Max Verstappen is tijdens testdagen in Barcelona even stil komen te staan met zijn Red Bull. De bolide van de Nederlander werd door een takelwagen naar de garage van zijn ploeg gebracht.

Het voertuig van de Limburger kampte met slechts een klein probleem. Alleen de accu bleek niet helemaal goed te functioneren. Verstappen verscheen vlak voor het einde van de testraces nog even op het circuit. Hij reed nog dertien ronden en beleefde uiteindelijk een vruchtbare dag.

Verstappen legde in totaal 127 ronden af op Circuit de Catalunya en noteerde de derde tijd: 1.20,649. Alleen de Duitser Sebastian Vettel en de Fin Valtteri Bottas waren iets sneller. Vettel klokte 1.20,396 in zijn Ferrari, terwijl Bottas 1.20,596 reed in de Mercedes.

Het zonnige lenteweer in Barcelona was dinsdag een opsteker voor de Nederlander, die vorige week nauwelijks fatsoenlijk kon testen op het Catalaanse circuit door sneeuw en kou. Hij kwam toen op zijn eerste testdag tot 67 rondjes en zijn tweede dag eindigde na 35 rondes in de grindbak.

Verstappen komt ook donderdag nog in actie. Hij hoopt dan opnieuw veel ronden te maken zodat hij beter vertrouwd raakt met zijn auto. De Limburger is positief over zijn nieuwe bolide maar vindt het nog te vroeg om te zeggen dat Red Bull nu echt kan concurreren met Mercedes en Ferrari.

Teamgenoot Daniel Ricciardo kruipt op woensdag en vrijdag in de RB14. Na deze week moeten de auto’s klaar zijn voor de eerste grand prix op 25 maart in AustraliĆ«.