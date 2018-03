Alleen Bertens in hoofdtoernooi Indian Wells

Kiki Bertens moet in haar eentje de Nederlandse eer hooghouden op het prestigieuze tennistoernooi van Indian Wells. Richèl Hogenkamp strandde in de laatste ronde van de kwalificaties. De 25-jarige Doetinchemse moest in de laatste ronde buigen voor Madison Brengle (3-6 1-6). De Amerikaanse had een ronde eerder al Arantxa Rus verslagen (3-6 3-6).

Robin Haase slaat het masterstoernooi in Californië over. De beste Nederlandse tennisser is niet helemaal fit en meldde zich daarom afgelopen weekeinde af voor Indian Wells.

Bertens is de nummer twintig van de plaatsingslijst. Alle dertig geplaatste tennissers en tennissters in Indian Wells hebben een ‘bye’ in de eerste ronde. Voor Bertens lonkt een duel met Serena Williams in de tweede ronde. De 36-jarige Amerikaanse maakt haar langverwachte rentree op de WTA Tour na ruim een jaar afwezigheid. Williams treft Zarina Dias uit Kazachstan in de eerste ronde. De winnares speelt daarna tegen Bertens. Een ‘Sister Act’ tussen Serena en Venus Williams in de derde ronde behoort na de loting tot de mogelijkheden.