Baas wielerunie wil onderzoek naar Team Sky

Voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie (UCI) wil dat zijn organisatie een onderzoek instelt naar de praktijken van Team Sky. Hij zei dit naar aanleiding van bevindingen van een Britse parlementaire commissie, die concludeerde dat de wielerformatie en voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins een ‘ethische lijn’ hebben gepasseerd.

,,We geloven dat een krachtige corticosteroïde gebruikt werd om destijds Bradley Wiggins, en mogelijk andere renners die hem steunden, voor te bereiden op de Tour de France”, staat in het maandag gepresenteerde rapport. ,,Dat was niet met de bedoeling een medische nood te behandelen.” Wiggins beweert het middel te hebben gebruikt tegen astma.

,,Wij hebben een anti-doping foundation die de macht heeft dit te onderzoeken”, zei Lappartient tegen de BBC. ,,Ik vind dat ze van deze mogelijkheid gebruik moet maken. Iedereen behoort te weten of Wiggins dan wel Sky de dopingregels hebben overtreden. Als het middel daadwerkelijk is aangewend om de prestaties te verbeteren is er sprake van bedrog.”

Russische hackers maakten twee jaar terug openbaar dat Wiggins, onder meer kort voor zijn eindzege in 2012 in de Tour de France, met toestemming de verboden corticosteroïde triamcinolon kon gebruiken. Het middel helpt om allergieën en ademhalingsmoeilijkheden te behandelen.

Wiggins doet alle aantijgingen af als laster. ,,Er is sprake van een heksenjacht. Mijn gezin gaat door een hel.”