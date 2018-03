BMC opnieuw snelste in openingsrit Tirreno

Het Amerikaanse BMC heeft de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. Het was een ploegentijdrit over 21 kilometer in en rond Lido di Camaiore. Het team dat ook de afgelopen twee edities de beste was in de race tegen de klok kwam met slechts vier man aan: de Belg Greg Van Avermaet, de Italiaan Damiano Caruso, de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin en de Australiër Rohan Dennis. De drie anderen moesten onderweg lossen. Caruso, die als eerste de finish passeerde, mocht op het podium de leiderstrui aantrekken.

Het Australische Michelton-Scott met Adam Yates werd tweede op 4 seconden, Sky met Chris Froome derde op 9 seconden. Team Sunweb met de niet topfitte Tom Dumoulin gaf 25 seconden toe op de winnaars. LottoNL-Jumbo viel tegen met de dertiende tijd.

Caruso draagt donderdag in de vlakke rit van Camaiore naar Follonica de leiderstrui. ,,Ik wil er voor strijden maar ons hoofddoel is Greg Van Avermaet hier aan ritzeges helpen”, vertelde de dertigjarige Italiaan met een bescheiden erelijst. ,,Uiteraard is dit een van mijn favoriete koersen. Het is de derde keer dat ik hier met de ploeg een ritzege pak. Zonder Richie Porte was het wel lastiger voor ons en hebben we ook minder zicht op de eindzege. Ik weet niet of we voordeel hebben gehad met de wind ten opzichte van Sky. Ik weet wel dat we tot de finish keihard gewerkt hebben.”