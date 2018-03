De Vries volgt Van der Weijden en stopt

In navolging van haar teamgenote Annouk van der Weijden heeft ook Linda de Vries besloten haar schaatscarrière te beëindigen. De dertigjarige allroundster van Team Plantina maakte deel uit van de Nederlandse achtervolgingsploeg die in 2012 de wereldtitel veroverde. Op datzelfde WK afstanden in Thialf pakte De Vries brons op de 1500 meter.

De Drentse schaatsster wist zich nooit te plaatsen voor de Olympische Spelen. De Vries was wel vaak van de partij op de grote allroundtoernooien. Op de WK eindigde ze drie keer als vierde, op de EK allround werd de schaatsster een keer tweede (2013) en derde (2015).

,,Schaatsen is het mooiste leven dat er is, maar ik heb prestaties nodig om het leuk te blijven vinden. Ik had mezelf aan het begin van dit seizoen een paar doelen gesteld en als je die allemaal niet haalt, is dat niet leuk”, zei De Vries.

Van der Weijden, die voor dezelfde ploeg rijdt, maakte een dag eerder al bekend te stoppen. De 31-jarige schaatsster, die op de Winterspelen van Pyeongchang net naast een medaille greep op de 5000 meter, zwaait af na de WK allround van komend weekeinde in Amsterdam.