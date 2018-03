Oltmans opnieuw bondscoach hockeyers Pakistan

Roelant Oltmans gaat opnieuw aan de slag als bondscoach van de Pakistaanse hockeyers. De gelouterde trainer heeft een contract voor 2,5 jaar ondertekend. Oltmans (63) hoopt Pakistan naar de Olympische Spelen van Tokio 2020 te kunnen leiden.

,,We hebben een aardige inhaalslag te maken, maar niets is onmogelijk”, zei Oltmans, die direct naar Pakistan vliegt om zijn nieuwe ploeg te gaan voorbereiden op de Commonwealth Games van volgende maand in Australië. In de zomer volgen de Aziatische Spelen in Jakarta, waar een ticket naar Tokio 2020 valt te verdienen. Aan het einde van dit jaar staat het WK in India op het programma. Oltmans neemt het daar met Pakistan onder meer op tegen Oranje.

De oud-bondscoach van de Nederlandse hockeyers, die met Oranje in 1996 olympisch goud veroverde en twee jaar later in eigen land ook de wereldtitel, neemt Pakistan voor de tweede keer onder zijn hoede. Bij de Spelen van 2004 eindigde de ploeg van Oltmans als vijfde. De hockeyveteraan werkte de voorbije jaren in India, eerst als prestatiemanager en daarna als bondscoach. Oltmans werd in september vorig jaar ontslagen.

Pakistan klopte bij de 63-jarige Oltmans aan omdat de nationale ploeg weer in verval is. De drievoudig olympisch- en viervoudig wereldkampioen wist zich niet te kwalificeren voor het WK 2014 en ontbrak ook op de Olympische Spelen van Rio 2016. Oltmans was daar met India wel bij.

,,In Pakistan kunnen ze allemaal hockeyen. Aan kwaliteit en goede spelers geen gebrek. Maar er moet veel gebeuren om dat op de juiste manier samen te brengen”, zei Oltmans onlangs. ,,Pakistan moet nu echt naar de lange termijn kijken.”