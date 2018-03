Poels wint tijdrit in Parijs-Nice

Wout Poels heeft de vierde etappe van Parijs-Nice gewonnen, een individuele tijdrit over 18 kilometer van La Fouillouse naar Saint-Étienne. De Nederlander van Team Sky kwam tot een tijd van 25.33. De Spanjaard Marc Soler werd tweede, de Fransman Julian Alaphilippe derde.

De Spanjaard Luis Léon Sanchez behield de leiderstrui. Poels klom naar de tweede plaats op 15 seconden van de renner van Astana. Alaphilippe is de nummer drie op 26 seconden.

,,Het was een mooi parcours voor mij met een lastig stuk bergop in het begin en nog een klimmetje in de slotfase”, vertelde de Limburger die met de Colombiaan Sergio Henao nog een ploeggenoot in de top tien heeft. ,,We hebben meer troeven in deze wedstrijd. Dat kan van pas komen. Gisteren had ik pech en moest ik wat tijd toegeven. Dat kan gebeuren. Ook daarom is het handig een paar mensen in de top van het klassement te hebben.”

Achter Dylan van Baarle (16e) was Sam Oomen de derde Nederlander in de rituitslag. De klassementsman van Sunweb (19e) gaf 1 minuut toe. Bauke Mollema (40e) en Robert Gesink (44e) verloren meer tijd.

Donderdag volgt een bergrit van Salon-de-Provence naar Sisteron.