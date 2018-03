Renault moet zich al verantwoorden

Renault, de leverancier van de motoren aan Red Bull en McLaren, moet zich al voor het seizoen is begonnen verantwoorden voor problemen. Op de eerste dag van de laatste testvierdaagse in Barcelona haperden de accu’s in de Red Bull van Max Verstappen en de McLaren van Stoffel Vandoorne. De Franse fabrikant haastte zich te melden dat er geen sprake is van een groot probleem. ,,Het heeft niets met de installatie te maken. We testen nu alle accu’s en halen de zwakke eruit”, aldus Bob Bell, de technische baas bij Renault.

Red Bull had vorig seizoen veel problemen met de motor van Renault. Verstappen viel mede daardoor in de eerste seizoenshelft vaak uit. McLaren is overgestapt naar Renault na een mislukte samenwerking met Honda.

Bell legde uit dat goed functionerende accu’s essentieel zijn voor de Formule 1-coureurs. Zij moeten het volgens de nieuwe regels het hele seizoen met twee zogenoemde ‘energy stores’ doen. ,,We moeten ervoor zorgen dat de coureurs vóór de eerste race in Melbourne volledig foutloze accu’s hebben. Het is dus alleen maar goed dat we er nu al een aantal hebben aangetroffen die niet goed werkten.”