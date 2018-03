Ricciardo test met baanrecord in Barcelona

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft op de tweede dag van de testvierdaagse in Barcelona laten zien dat Red Bull een snelle auto heeft. De Australische teamgenoot van Max Verstappen reed de snelste ronde van allemaal. Op de zachtste banden die Pirelli beschikbaar heeft voor de coureurs, de zogeheten hyper softs, klokte hij 1.18,047.

Dat was zelfs een officieus baanrecord op Circuit de Catalunya. Ricciardo dook bijna drie tienden onder de officiële recordtijd van Felipe Massa in 2008 tijdens de Grand Prix van Spanje.

Wereldkampioen Lewis Hamilton zette in zijn Mercedes de tweede tijd neer; hij was maar een fractie minder snel dan Ricciardo (1.18.400). Sebastian Vettel in de Ferrari was ruim een seconde langzamer. Ricciardo bleef lang op de baan met zijn Red Bull en reed maar liefst 165 ronden. Ook dat deed geen coureur hem na.

Fernando Alonso had weer eens pech. Aanvankelijk reed hij op volle toeren de ene na de andere ronde in zijn McLaren, totdat de motor het begaf door een olielekkage. Met als gevolg dat er een compleet nieuwe motor in de auto moest worden gezet. De Spanjaard verscheen pas weer in de laatste minuten van de testdag op de baan.

Max Verstappen verschijnt pas donderdag weer op het circuit. De ploeggenoot van Ricciardo bij Red Bull legde dinsdag al 127 ronden af op Circuit de Catalunya. Alleen de Duitser Sebastian Vettel en de Fin Valtteri Bottas waren iets sneller dan de Limburger. De testvierdaagse wordt vrijdag afgesloten. Daarna moeten de auto’s klaar zijn voor de eerste grand prix op 25 maart in Australië.