Van der Heijden terug naar Bundesliga

Handbalinternational Laura van der Heijden verruilt na dit seizoen FTC Hungaria voor de Duitse club BBM Bietigheim. De 27-jarige linkshandige opbouwspeelster heeft een contract tot 30 juni 2020 getekend bij de club uit de Bundesliga, momenteel de nummer twee in de stand.

Bietigheim rept op de website over een toptransfer, want Van der Heijden is een van de meest begeerde speelsters in de rechteropbouw. Ze veroverde met het Nederlands team brons op het WK in Duitsland afgelopen december. In 183 interlands heeft ze 576 keer gescoord. Van der Heijden speelde al eerder in Duitsland voor VfL Oldenburg. Ze is aan haar eerste jaar in Hongarije bezig.

Bij Bietigheim spelen ook de Nederlandse internationals Angela Malestein, Martine Smeets, Charris Rozemalen en Maura Visser. Keepster Tess Wester heeft te kennen gegeven na dit seizoen de Duitse club te verlaten. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt.