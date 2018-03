Waterpolosters treffen Italië en Griekenland

De Nederlandse waterpolosters treffen onder meer Italië en Griekenland in de groepsfase van het Europees kampioenschap in juli in Barcelona. Italië haalde brons op het vorige EK in 2016. Oranje verloor daar in de finale van Hongarije. De loting koppelde verder Israël, Frankrijk en Kroatië aan de ploeg van bondscoach Arno Havenga. Kroatië is de eerste tegenstander. De top vier uit de poule plaatst zich voor de kwartfinales.

De mannen hebben zwaarder geloot. Het team van bondscoach Robin van Galen is ingedeeld in een poule met wereldkampioen Kroatië, het sterke Griekenland en Turkije. De Kroaten zijn de eerste tegenstander. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers twee en drie moeten in kruisfinales een plaats bij de laatste acht afdwingen. De waterpoloërs eindigden op het vorige EK als twaalfde.