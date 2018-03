Wüst aast op wereldrecord en record Niemann

Ze heeft zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt in de internationale schaatswereld, maar toch heeft Ireen Wüst nog een paar doelstellingen over. De 31-jarige Brabantse wil de komende jaren het recordaantal wereldtitels allround van Gunda Niemann overnemen. De voormalige topschaatsster uit Duitsland veroverde acht keer goud bij dit toernooi. Wüst kan komend weekeinde bij het WK allround voor eigen publiek in Amsterdam op zeven komen.

,,Daarnaast ben ik de internationale schaatsunie ISU dankbaar”, laat de titelverdedigster weten. ,,Het WK allround in 2019 is in Calgary en de WK afstanden in 2020 in Salt Lake City. Dat zijn twee heel mooie momenten voor mij om een wereldrecord te rijden, want dat ontbreekt nog op mijn erelijst.”

Wüst weet nog niet voor welke ploeg en onder welke trainer-coach ze volgend seizoen zal rijden. De huidige sponsor Justlease.nl stopt ermee. ,,Het komt wel goed, ik heb er vertrouwen in na zo’n succesvol seizoen. Maar als zich geen nieuwe sponsor aandient, is dat voor mij zeker geen reden om te stoppen.”