Bertens gaat voor ‘hattrick’ in Neurenberg

Tennisster Kiki Bertens gaat voor een ‘hattrick’ op het gravel in Neurenberg. De 26-jarige Westlandse heeft haar deelname bevestigd aan het WTA-toernooi dat tussen 20 en 26 mei in de Duitse stad wordt gehouden. Bertens pakte de afgelopen twee jaar de titel in Neurenberg.

,,We zijn supertrots dat we onze eerste internationale deelneemster voor 2018 kunnen presenteren”, schreef de organisatie op Twitter. ,,Wie anders kan het zijn dan Kiki Bertens, onze tweevoudig kampioene.”

De pupil van coach Raemon Sluiter pakte in 2016 zowel in het enkel- als dubbelspel de hoofdprijs in Neurenberg. Het bleek toen de opmaat richting haar internationale doorbraak. Bertens bereikte op Roland Garros de halve finales en staat sindsdien hoog op de wereldranglijst. Vorig jaar prolongeerde ze haar titel op het Duitse gravel.