Degenkolb uit voorzorg naar huis

De Duitser John Degenkolb gaat niet meer van start in de zesde etappe van Parijs-Nice. Zijn ploeg Trek meldt dat de renner last heeft van bronchitis. Degenkolb was teleurgesteld. ,,Ik baal hiervan, dit is niet mijn stijl. Het is een moeilijke beslissing, maar met voor mij belangrijkere wedstrijden in aantocht, kan ik geen risico’s nemen”, liet hij weten.

Volgens de ploegarts van Trek zijn de weersvoorspellingen en de lastige etappes die nog komen geen voordeel voor een renner die moet herstellen. Degenkolb maakt zich vooralsnog geen zorgen dat hij niet op tijd fit is voor de voorjaarsklassiekers waarop hij zijn zinnen heeft gezet. ,,Ik zal er staan in de eerstkomende monumenten”, zei hij.