Kittel boekt sprintzege in Tirreno

De Duitser Marcel Kittel heeft de tweede etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. De sprinter van Katoesja was de snelste in de massasprint na 167 kilometer van Camaiore naar Follonica. Kittel was net iets sneller dan wereldkampioen Peter Sagan en Giacomo Nizzolo. Danny van Poppel van LottoNL-Jumbo finishte als achtste.

Door een grote valpartij op 7 kilometer van de finish brak het peloton in twee├źn. Sprinters als Sagan, Kittel, en Van Poppel zaten allen in de voorste groep. Ook de klassementsrenners Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali en Fabio Aru zaten voorin.

De Italiaan Damiano Caruso heeft de blauwe leiderstrui overgedragen aan zijn ploeggenoot Patrick Bevin uit Nieuw-Zeeland.