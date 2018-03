Kramer beëindigt seizoen na WK allround

Voor Sven Kramer is het schaatsseizoen voorbij na het WK allround, komend weekeinde in Amsterdam. De 31-jarige Fries heeft geen trek meer in de afsluitende wereldbekerfinale over anderhalve week in Minsk. ,,Of ik op vakantie ga? Man, ik ben blij dat ik eindelijk thuis ben”, zegt de titelverdediger met een lach. ,,Of er al wat geboekt is? Dat weet ik niet, maar anders zou ik het toch niet zeggen.”

Ireen Wüst maakte woensdag bekend dat ze in Wit-Rusland niet van de partij zal zijn. De beste olympiër aller tijden van Oranje (elf medailles), gevolgd door Kramer met negen olympische plakken, gaat met haar vriendin Letitia de Jong (Nederlands kampioene sprintvierkamp), op Hawaii nagenieten van een succesvol en intens seizoen.

Kramer begint zaterdag in het Olympisch Stadion min of meer aan een thuiswedstrijd. ,,Ja, dat kun je wel zeggen. Ik woon op amper 20 meter van het complex. Ik heb alle werkzaamheden aan het stadion van dichtbij kunnen bekijken. Het wordt een fantastisch weekeinde, al moet het weer nog wel een beetje meewerken.”