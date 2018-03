Mentel draagt opnieuw de vlag bij opening

Bibian Mentel draagt vrijdag de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Pyeongchang. De 45-jarige snowboardster mocht dat vier jaar geleden bij de Paralympics in Sotsji ook al doen. De Loosdrechtse veroverde daar het goud op de snowboardcross.

,,Bibian is op en top sportvrouw, met een ongekend doorzettingsvermogen”, lichtte chef de mission Esther Vergeer haar keuze toe. ,,Het is een heel eervolle taak om iemand te vragen als vlaggendrager. Gezien Bibians enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de sport, het inspireren van jonge talenten en haar prestaties, heb ik voor haar gekozen.”

Mentel vecht al jaren tegen kanker. Vorig jaar belandde ze opnieuw in het ziekenhuis nadat een verdacht plekje bij haar slokdarm was gevonden. Ook bleek ze tumorcellen in haar nek te hebben. ,,Ik ben heel erg vereerd dat ik het nu weer mag doen. Ik had het niet verwacht”, reageerde Mentel, die in Pyeongchang uitkomt op de cross en de banked slalom. Op beide disciplines is ze de regerend wereldkampioene. ,,Ik heb er heel veel zin in. Ik weet van Sotsji hoe bijzonder het is om de vlag het stadion binnen te mogen dragen. Het hele stadion klapt en de hele wereld kijkt naar je. Dat is een geweldige ervaring.”

De openingsceremonie begint om 12.00 uur Nederlandse tijd en Oranje komt als tweede land het stadion binnen. Samen met Mentel en oud-rolstoeltennisster Vergeer zijn de snowboarders Chris Vos, Lisa Bunschoten en Renske van Beek bij de openingsceremonie. De alpineskiërs Jeroen Kampschreur, Niels de Langen, Anna Jochemsen, Linda van Impelen en Jeffrey Stuut zijn er niet bij, want zij komen zaterdag meteen in actie op de afdaling.