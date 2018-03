Raptors naar play-offs, Rockets knallen door

Toronto Raptors heeft zich als eerste ploeg verzekerd van een plek in de play-offs van de NBA. Het Canadese basketbalteam boekte bij Detroit Pistons de 47e overwinning, al was daar wel een verlenging voor nodig (121-119). De Raptors, koploper in het oosten, zijn nu zeker van een plek bij de eerste acht op de ranglijst en daarmee een vervolg van het seizoen.

DeMar DeRozan was zoals zo vaak de grote man bij de ploeg uit Toronto. De 28-jarige Amerikaan nam liefst 42 punten voor zijn rekening. Kyle Lowry vertolkte met vijftien punten en vijftien assists ook een belangrijke rol.

Houston Rockets schreef de zeventiende zege op rij bij. Onder aanvoering van James Harden (26 punten) won de nummer één van het westen bij Milwaukee Bucks: 110-99. Het betekende voor de Rockets de 51e zege van het seizoen, eentje meer dan Golden State Warriors. Beide clubs gaan zich op korte termijn bij de Raptors voegen als deelnemer aan de play-offs.

De wedstrijd tussen Cleveland Cavaliers en Denver Nuggets werd vooral een duel tussen LeBron James (39 punten, tien assists) en Nikola Jokic (36 punten, dertien rebounds). James pakte met de ‘Cavs’ de winst: 113-108.