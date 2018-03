‘Situatie in schaatswereld is schrijnend’

Sven Kramer heeft binnen en buiten de schaatswereld nogal wat losgemaakt met zijn opmerking over de wankele toekomst voor veel collega’s. ,,Als je het heel zwart-wit bekijkt, zit over een paar weken 97 procent van de Nederlandse schaatsers in de WW”, zei de 31-jarige Fries kort na de Winterspelen eind vorige maand in Zuid-Korea. Voorlopig gaan alleen de ploeg van Kramer, vanaf 2019 als Team Jumbo, en Team Clafis de komende jaren door met hun hoofdsponsor.

,,Ik heb best wel veel reacties gehad, zowel positieve als negatieve”, zei Kramer in de aanloop naar het WK allround. ,,Ik heb dat niet voor mezelf gezegd natuurlijk. Ik luid eigenlijk de noodklok voor die 97 procent. Ik wil gewoon dat de sport goed verkocht wordt. Ik zou willen dat iedereen zo kon leven als professioneel schaatser als ik doe. Dat is helaas voor velen niet weggelegd. En dat zou ik graag anders zien. Het is dan best schrijnend dat nog niet heel veel Nederlandse schaatsers onderdak hebben gevonden voor het nieuwe seizoen.”