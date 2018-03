Van Gerwen klopt Whitlock in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft de Australiër Simon Whitlock een nederlaag toegebracht in de Premier League. Het werd in de First Direct Arena in Leeds 7-4 voor de titelverdediger uit Vlijmen.

Whitlock brak Van Gerwen meteen in de eerste leg en nam een 2-0-voorsprong. Van Gerwen trok de stand echter snel weer gelijk tot 2-2 en sloeg in het tweede deel van de partij toe. Met een gemiddelde van 100,96 met drie pijlen was de Nederlander duidelijk sterker dan de Australiër (92,28).

Van Gerwen is na vijf speelronden op vier overwinningen gekomen. Vorige week werd de vijfde speelronde in de Premier League in Exeter afgelast vanwege het winterweer.