Veel rondjes, geen snelle tijd voor Verstappen

Max Verstappen heeft zijn laatste testdag op het Circuit de Catalunya afgesloten met een totaal van 187 rondjes. De Limburgse Formule 1-coureur zette op de voorlaatste dag van de tests op het Spaanse circuit echter geen goede tijd op de klok. Hij noteerde slechts de twaalfde tijd: 1.19,842.

Ferrari-coureur Sebastian Vettel reed één rondje meer dan Verstappen en was bovendien de snelste van de dag met 1.17,182. De Duitser zette die tijd in de ochtendsessie neer op de zachtste banden die dit jaar beschikbaar zijn in de Formule 1, de hyper softs. De toptijd was bijna een seconde beter dan het baanrecord dat Daniel Ricciardo een dag eerder had gevestigd in de Red Bull.

In de middagsessie zetten slechts enkele coureurs nog een goede tijd neer. Toro Rosso-coureur Pierre Gasly klokte met 1.18,363 de derde tijd. Verstappen probeerde verschillende banden uit en deed nog enkele pitstops.

,,We wilden vandaag veel ronden rijden en uitzoeken hoe goed de racesnelheid was. Voor mijn gevoel is die in orde. Daarmee kunnen we tevreden zijn”, reageerde Verstappen na afloop van de testsessie tegen Verstappen.nl. ,,Het belangrijkste vandaag was de auto te verbeteren.”

De twintigjarige coureur denkt dat de RB14 klaar is voor de eerste grand prix op 25 maart in Melbourne. ,,Wat betreft betrouwbaarheid wel, daar ben ik blij mee. Ook ben ik tevreden met de snelheid, dus we hebben een goede uitgangspositie. Als we in de kwalificatie drie of vier tienden laten liggen op Mercedes en Ferrari, kunnen we in de race wel het gevecht met ze aangaan.”