Vettel flink sneller dan Verstappen

Max Verstappen heeft in de ochtendsessie van zijn laatste testdag in de Formule 1 vooral rondjes gereden. De Limburgse Formule 1-coureur maakte op Circuit de Catalunya de nodige kilometers in zijn Red Bull en bleef in snelheid achter bij de concurrentie. Zijn snelste ronde van 1.19,842 was de tiende tijd en daarmee was hij de langzaamste van alle coureurs die in actie kwamen.

Sebastian Vettel maakte veel indruk in de Ferrari. Op de zachtste banden die dit jaar beschikbaar zijn in de Formule 1, de hyper softs, noteerde de Duitse viervoudig wereldkampioen 1.17,182. Hij snoepte bijna een seconde af van het officieuze baanrecord, dat de Australiƫr Daniel Ricciardo woensdag in de Red Bull had gevestigd.

Kevin Magnussen klokte in de bolide van Haas de tweede tijd, maar zijn 1.18,360 lag meer dan een seconde boven die van Vettel.

De Fin Valtteri Bottas was de meest productieve coureur met 97 rondjes in zijn Mercedes. Vettel reed ook flink door met 84 rondjes. Verstappen noteerde 77 rondjes en gebruikte voornamelijk de zachte banden (softs).

De Formule 1 sluit vrijdag af met de laatste testdag. Dan moeten de teams hun auto’s gereed hebben voor de eerste grand prix van dit jaar, op 25 maart in Melbourne.