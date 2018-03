WK ver weg voor cricketers

De Nederlandse cricketers hebben hun tweede nederlaag geleden op het WK-kwalificatietoernooi in Zimbabwe. De ploeg van coach Ryan Campbell verloor in Harare van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Eerder in het toernooi was Ierland al te sterk.

Het Nederlands team moet nog tegen de West Indies en Papoea Nieuw-Guinea, maar een plek bij de eerste drie in de groep wordt een lastige opgave. Vanuit de twee poules gaan zes ploegen door naar de tweede fase, de ‘Super 6’. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor het WK van 2019 in Engeland en Wales.

Nederland kwam aan bat tot 176 runs voor het verlies van alle wickets. Vooral aanvoerder Rohan Mustafa van de VAE maakte het Oranje lastig met zijn gevaarlijke bowlen. Hij nam vijf wickets. De ploeg uit de Emiraten bereikte vervolgens bij het batten in de 44e over al de benodigde 177 runs. De ploeg had toen pas vier wickets ingeleverd.

Wesley Barresi noteerde voor Nederland de hoogste score met 37 runs, Ryan ten Doeschate kwam tot 34 runs. Bij de Emiraten blonk Chirag Suri uit met 78 runs.