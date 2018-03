Achttienjarige Franse voetballer overleden

Voetballer Thomas Rodriguez van het Franse Tours is op achttienjarige leeftijd overleden. De jeugdspeler werd volgens lokale media vrijdag dood in zijn bed gevonden.

Tours, uitkomend op het tweede niveau in Frankrijk, zou vrijdagavond tegen Valenciennes voetballen. Die wedstrijd is afgelast. Er wordt een minuut stilte gehouden voor alle duels in Ligue 1 en Ligue 2 van dit weekeinde.

Het trieste nieuws over de dood van de Fransman Rodriguez volgt vijf dagen na het overlijden van Davide Astori. De 31-jarige aanvoerder van Fiorentina werd zondag dood gevonden op een hotelkamer.