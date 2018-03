Alonso weer snel naar de kant

Autocoureur Fernando Alonso is nog niet klaar voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen uit Spanje, uitkomend voor McLaren, moest zijn voertuig vrijdag na zeven ronden alweer parkeren. Dat gebeurde op het circuit van Barcelona, waar de coureurs zich voorbereiden op de eerste race van 25 maart in Melbourne.

Alonso moest woensdag ook al vroeg naar de kant. Na een olielekkage moest toen zijn hele motor worden vervangen.

Max Verstappen komt vrijdag niet meer in actie tijdens de testraces. Hij reed donderdag 187 ronden en was positief over het komende seizoen. De Limburger noemde zijn wagen betrouwbaar en snel. ,,Als we in de kwalificatie drie of vier tienden laten liggen op Mercedes en Ferrari, kunnen we in de race wel het gevecht met ze aangaan.”