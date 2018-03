Bokser Pacquiao terug in ring

De Filipijnse bokser Manny Pacquiao wil zijn wereldtitel terug. Daarom keert hij op 24 juni in Kuala Lumpur terug in de ring voor een gevecht tegen de Argentijn Lucas Matthysse.

De 39-jarige Pacquiao verloor vorig jaar zijn wereldtitel in de WBO aan de Australiƫr Jeff Horn. De bokser is zo populair in zijn land dat hij zich allang niet meer alleen met sporten bezig houdt. Pacquiao is ook politicus en zit zelfs in de Filipijnse senaat.

Pacquiao is de enige bokser die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. Hij won 59 van zijn 68 wedstrijden. In 2015 moest hij zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Floyd Mayweather Junior, tijdens een titelgevecht dat voor wedstrijd van de eeuw doorging.