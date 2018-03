Boston Celtics naar play-offs

Na Toronto Raptors heeft ook Boston Celtics zich in de NBA geplaatst voor de play-offs. Aan de hand van Kyrie Irving won de ploeg met 117-109 van Minnesota Timberwolves. Boston Celtics kan de tweede plaats in de Eastern Conference, achter de Raptors, niet meer ontgaan.

Irving nam 23 punten voor zijn rekening en noteerde acht assists en zeven rebounds. Bij de Timberwolves kwam de Serviër Nemanja Bjelica tot dertig punten en twaalf rebounds.

In de Western Conference behaalde Golden State Warriors een moeizame overwinning op San Antonio Spurs, dat na de derde periode nog een voorsprong had van negen punten. Kevin Durant zorgde er in het laatste kwart voor dat de overwinning alsnog naar de titelverdediger in de NBA ging: 110-107. Durant was verantwoordelijk voor 37 punten.

Stephen Curry viel al in de derde minuut uit bij Golden State Warriors met een enkelblessure.