Roglic wint derde etappe Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic heeft de derde etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Sloveen van Team LottoNL-Jumbo ontsnapte op de afsluitende beklimming van de Muur van Trevi en kwam alleen over de finish.

Roglic was gebrand op een goed resultaat omdat hij donderdag tijd verloor door een valpartij vlak voor hem. ,,Daardoor wilde ik me hier nog beter laten zien”, hijgde hij aan de finish. De Engelsman Adam Yates eindigde als tweede, vlak voor de Belg Tiesj Benoot. Wilco Kelderman was de beste Nederlander met de negende plaats. Hij moest tien seconden toegeven.

De Brit Geraint Thomas begint zaterdag in de leiderstrui aan de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico naar skiresort Sassotetto.