Takagi zet Wüst meteen op flinke achterstand

Ireen Wüst staat na de 500 meter bij het WK allround in Amsterdam meteen op een flinke achterstand. De titelverdedigster reed in het regenachtige Olympisch Stadion slechts de negende tijd: 40,81 seconden. Daarmee gaf ze liefst 1,80 toe op haar Japanse rivale Miho Takagi, die zegevierde in 39,01. De Aziatische titelkandidate bleef als enige schaatsster onder de 40 seconden.

Antoinette de Jong kwam de eerste afstand bij het WK in de buitenlucht beter door. De ploeggenote van Wüst belandde met een tijd van 40,47 op de vierde plek. Annouk van der Weijden, Nederlands kampioene allround, kwam met 40,89 op de tiende plaats uit.

Wüst reed vorig jaar bij het WK allround in Hamar op de 500 meter de tweede tijd (38,82), achter Takagi (38,15). Die marge maakte de Nederlandse topschaatsster daarna in Noorwegen op de 3000 en 5000 meter meer dan goed. ,,Maar het wordt nu een heel moeilijke opgave”, gaf de zesvoudig kampioene bij de NOS ronduit toe. ,,Ik zit te ver van Takagi af. Ik ging hier voor de titel en dat ga ik nog steeds, maar ik zal er nu alles aan moeten doen om nog het podium te halen.”

Takagi zette haar prima tijd neer in de derde rit. Wüst was pas in de twaalfde en laatste race aan de beurt. ,,De regen bleef op het ijs liggen en dat ging natuurlijk ten koste van de ijskwaliteit”, besefte de thuisfavoriet. ,,Maar ja, dat hoort erbij als je buiten schaatst. Daarmee moet je omgaan.”

Wüst was niet ontevreden over haar opening (11,09). ,,Maar daarna liepen mijn bochten niet goed. Ik kan straks voor de 3000 meter alleen maar hopen dat het droog wordt. Ik geef de strijd niet op.”

Takagi (23) won eind vorige maand bij de Winterspelen in Zuid-Korea drie medailles: goud op de ploegachtervolging, zilver op de 1500 meter en brons op de 1000 meter.