Vechtjas Wüst geeft zich nog niet gewonnen

Ireen Wüst heeft zichzelf bij het WK allround in het drijfnatte Olympisch Stadion in Amsterdam een herkansing gegeven. ,,Het leek uitzichtloos na de 500 meter”, gaf de titelverdedigster bij de NOS toe. ,,Mijn achterstand op Miho Takagi is nu met 3,42 seconden zeker nog groot, maar ik geef me niet gewonnen. Ik heb zaterdag zeker nog kansen op de wereldtitel.”

Wüst, die op de 500 meter liefst 1,80 seconden toegaf op Takagi (39,01 tegen 40,81), sloeg op de 3000 meter terug. In de stromende regen zegevierde ze op het stroeve werkijs in een relatief sterke tijd (4.15,80). Takagi eindigde als tweede in 4.19,78. De twee titelkandidaten rijden zaterdag op de 1500 meter in de laatste rit tegen elkaar. ,,Ik moet een super race rijden op die afstand en het daarna afmaken op de 5000 meter. Ik weet nu hoe het moet, rijden in de regen”, zei Wüst.

De zesvoudige kampioene had zichzelf na de 500 meter naar eigen zeggen een ,,schop onder de kont” gegeven. ,,Niet dat ik mezelf iets kon verwijten, maar ik wilde wel veel tijd goedmaken op Takagi. Dat is redelijk gelukt. Ik had op dit ijs nu wel de juiste beweging te pakken. Ik schaatste met een korte slag, zat wat hoger en kon daardoor in mijn ritme blijven. Deze rit geeft veel vertrouwen, zeker voor mijn 5000 meter. Vorig jaar moest ik in Hamar ook veel tijd goedmaken op Takagi en daar slaagde ik toen ruimschoots in. Ik ga nu van hetzelfde scenario uit.”

Wüst was bij het WK allround in Noorwegen bijna 10 seconden sneller dan haar Japanse rivale op de afsluitende afstand. ,,Het is zaterdag hier met ruim 20.000 toeschouwers uitverkocht. Ik vind het fantastisch om in deze entourage te rijden, de regen ten spijt.”