Wielrenner Geschke na val uitgeschakeld

Wielrenner Simon Geschke heeft bij een val in de derde etappe van Tirreno-Adriatico zijn linker sleutelbeen gebroken. De Duitse renner van Team Subweb had dezelfde blessure op dezelfde plek drie jaar geleden ook al eens.

Geschke wordt binnenkort in eigen land, te Freiburg, geopereerd. Volgens de Nederlandse teamarts Chris Jansen duurt het waarschijnlijk vier à vijf weken voor de renner weer volledig inzetbaar is. Geschke is ploeggenoot van Tom Dumoulin, die eveneens in de Tirreno is gestart.

Wout Poels liep in Parijs-Nice een vergelijkbaar kwetsuur op.