Wüst en Kramer voor eigen fans op titeljacht

Ireen Wüst begint vrijdagavond in het Olympisch Stadion in Amsterdam vol goede moed aan het WK allround. De 31-jarige schaatsster uit Brabant gaat op jacht naar haar zevende eindzege bij dit toernooi. ,,Ik ben fysiek wel een beetje op na de Winterspelen, maar dat geldt voor de meeste deelneemsters, denk ik”, liet de titelverdedigster in haar vooruitblik weten. ,,Mentaal ben ik in elk geval nog sterk. Met de energie die ik van het thuispubliek en van de hele entourage ongetwijfeld zal krijgen, kan ik weer ver komen.”

De vrouwen beginnen om 19.15 uur aan de 500 meter. Naast Wüst, die in de twaalfde en laatste rit tegen de Duitse Gabriele Hirschbichler rijdt, komen Antoinette de Jong en Annouk van der Weijden namens Nederland in actie. Om 20.00 uur start de 3000 meter in het vrouwentoernooi.

Op zaterdag valt voor Wüst en co de beslissing met de 1500 meter en de 5000 meter. Voor de mannen staat op de tweede WK-dag de 500 meter en 5000 meter op het programma. Titelhouder Sven Kramer mikt op zijn tiende triomf bij dit toernooi.