Brouwer en Meeuwsen winnen toernooi Doha

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de finale van het toernooi uit de World Tour in Doha gewonnen. Het Nederlandse koppel was in drie sets de baas over de Russen Oleg Stojanovski en Igor Velitsjko: 20-22 21-14 15-11.

Het was de eerste keer dit jaar dat Brouwer en Meeuwsen de finale bereikten van een toernooi dat deel uitmaakt van de World Tour. In januari behaalden de Nederlanders wel brons toen de World Tour Den Haag aandeed. De tegenstanders waren geen onbekenden voor ze. Vorige week troffen beide duo’s elkaar al in Fort Lauderdale, ook toen wonnen Brouwer en Meeuwsen. ,,Het is een goed, nieuw team. We hadden het met name in de eerste set moeilijk. Het is vandaag vooral een mentale prestatie die we geleverd hebben”, vertelde Brouwer na de partij.