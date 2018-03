'Obama's in gesprek met Netflix over serie'

article

1058694

NEW DELHI (ANP) - Een ronde van 74 slagen (2 boven par) heeft golfer Joost Luiten buiten de top tien gebracht op de Indian Open, een toernooi uit de Europese Tour. Luiten was in New Delhi begonnen met een ronde van 71, gevolgd door 69 slagen op de tweede dag. Die score bracht hem op de gedeelde tiende plaats. De schade van zijn tegenvallende optreden op de derde dag was te overzien. De Rotterdammer deelt nu de twaalfde plaats.

https://nieuws.nl/sport/20180310/golfer-luiten-valt-buiten-top-tien-in-india/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/03/10145402/golfer-luiten-valt-buiten-top-tien-in-india.jpg

Sport