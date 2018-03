Jansen mist finale bij debuut in World Series

Schoonspringster Inge Jansen heeft in Peking haar debuut in de FINA Diving World Series niet kunnen opluisteren met een topklassering. De Nederlandse miste bij de eerste wedstrijd uit de reeks van vier de finale op de 3-meterplank. Met haar score van 292,95 zat ze niet bij de beste zes die om de medailles van de 3 meter hoge duikplank sprongen. De Chinese Tingmao Shi won het goud met een score van 392,10.

Jansen is de eerste Nederlandse die mee mag doen aan de prestigieuze Diving World Series. De Limburgse verdiende een plek door vorig jaar bij de WK in Boedapest de finale van de 3-meterplank te halen. Na Peking doen de schoonspringers de Japanse stad Fuji aan. Eind april volgt de derde wedstrijd in Montréal (Canada), een week later gevolgd door de slotwedstrijd in de Russische stad Kazan.