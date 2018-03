Landa wint koninginnenrit in Tirreno

Mikel Landa heeft de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Movistar won de sprint van een groepje van vijf koplopers voor Rafal Majka van Bora-hansgrohe en Sam Bennett van LottoNL-Jumbo. Wilco Kelderman van Team Sunweb eindigde als achtste op zes seconden en klom naar de tweede plaats in het klassement.

Op de slotklim van de koninginnenrit naar Sassotetto naam Astana de regie in het peloton. Op zo’n zeven kilometer voor de streep werden de laatste twee van zes vluchters ingelopen. De Colombiaan Miguel Ángel López en kreeg later Rafal Majka en Fabio Aru mee. De Belg Ben Hermans en de Spanjaard Mikel Landa sloten later aan. Daarna moest Ángel López de koplopers laten gaan.

Sky-renner Geraint Thomas, leider in het klassement verloor door materiaalpech in de slotkilometers veel tijd. Damiano Caruso nam de leiderstrui weer over van Thomas en heeft elf seconden voorsprong op zijn naaste belager Kelderman.