Muguruza ligt er al uit in Indian Wells

Voor de Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza zit het toernooi van Indian Wells er al op. De nummer drie van de plaatsingslijst ging al in de tweede ronde onderuit tegen Sachia Vickery. De Amerikaanse, de nummer honderd van de wereld, won in drie sets: 2-6 7-5 6-1.

,,Dit is de mooiste dag uit mijn loopbaan”, reageerde de 22-jarige Vickery, die nog nooit een speelster uit de top tien had verslagen. Simona Halep, de aanvoerster van de wereldranglijst, kende weinig problemen. De Roemeense versloeg de Tsjechische Kristyna Pliskova in twee sets: 6-4 6-4.