Onderzoek naar Amerikaanse kunstrijcoach

Een Amerikaanse coach van kunstrijders is voorlopig geschorst vanwege mogelijk seksueel misbruik in het verleden. Het gaat om de 74-jarige Richard Callaghan, die in 1998 zijn pupil Tara Lipinski goud zag winnen op de Winterspelen. De man mag gedurende het onderzoek zijn werkzaamheden in de sport niet uitvoeren.

Volgens de Amerikaanse kunstschaatsbond US Figure Skating is een onafhankelijke commissie een onderzoek gestart naar Callaghan. Het gaat om het US Center for SafeSport, een instantie die vorig jaar is opgericht om sporters die slachtoffer zijn van onder meer seksueel misbruik te helpen en wantoestanden tegen te gaan. De organisatie bevestigde dat de coach onderwerp van onderzoek is maar gaf geen details prijs. Volgens de USA Today zou voormalig kunstschaatser Craig Maurizi de beschuldigingen van misbruik, dat tientallen jaren geleden heeft plaatsgevonden, onlangs bij de instantie hebben gemeld.