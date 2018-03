Portland ook te sterk voor Warriors

Portland Trail Blazers is de ploeg in vorm in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Het won ditmaal van titelverdediger Golden State Warriors. Dat was de negende overwinning op rij voor de Trail Blazers, die in CJ McCollum en Damian Lillard een productief koppel hadden. De Warriors traden aan zonder Stephen Curry, die donderdag in het duel met San Antonio een enkelblessure had opgelopen.

McCollum was goed voor 30 punten, Lillard kwam tot 28 punten. Bij de Warriors was Kevin Durant de topschutter met 40 punten. Halverwege leidde de thuisploeg met 61-52.