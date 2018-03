Roest houdt bij WK stand op 5000 meter

Patrick Roest begint zondag als verrassende klassementsleider aan de laatste dag van het WK allround in Amsterdam. De 22-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo hield op de 5000 meter in natte omstandigheden zijn teamgenoot Sven Kramer op afstand. De tijd van Roest, die in 6.37,07 als vierde eindigde, bleek in het Olympisch Stadion voldoende om de eerste plaats in de algemene rangschikking te behouden. Hij won eerder op zaterdag de 500 meter in 36,97.

Kramer reed op zijn favoriete afstand de tweede tijd: 6.34,15. De titelhouder had voor de koppositie 4,60 seconden moeten goedmaken op Roest, die zondag op de 1500 meter een marge van 0,51 seconde verdedigt op Kramer. De 31-jarige Fries staat vooralsnog derde in het klassement.

De Noor Sverre Lunde Pedersen schreef de 5000 meter op zijn naam (6.33,81). Daarmee klom hij in het klassement naar de tweede plek, op 0,38 seconde van Roest.