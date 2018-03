Roest wint 500 meter, zesde tijd Kramer

Sven Kramer is met een degelijke 500 meter begonnen aan het WK allround voor eigen publiek. De negenvoudige kampioen reed met 37,43 seconden de zesde tijd. Zijn ploeggenoot Patrick Roest won verrassend de eerste afstand met een tijd van 36,97, gevolgd door de Pool Konrad Niedzwiedzki (37,00) en de Let Haralds Silovs (37,04).

Debutant Marcel Bosker, Nederlands kampioen allround, moest na een slordige race genoegen nemen met de twaalfde tijd (37,85).

De omstandigheden op de ‘Coolste Baan van Nederland’ waren aanmerkelijk beter dan op vrijdag op de eerste WK-dag, met regen, wind en werkijs. Het is zaterdag vooralsnog droog in Amsterdam, met weinig wind, een lenteachtige temperatuur en een redelijke ijskwaliteit. Het Olympisch Stadion is met ruim 20.000 toeschouwers uitverkocht.