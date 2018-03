De Brit Simon Yates is de nieuwe leider in Parijs-Nice. De renner van Mitchelton-Scott won de zevende etappe. Het was de koninginnenrit, verreden onder barre weersomstandigheden. Yates nam de leiderstrui over van de Spanjaard Luis Léon Sánchez.

De Belg Dylan Teuns werd tweede, de Spanjaard Jon Izagirre derde. Sam Oomen kwam 54 seconden na de ritwinnaar als tiende binnen.