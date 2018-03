Skiërs nog zonder medailles in Pyeongchang

De Nederlandse skiërs op de Paralympische Spelen hebben zich op de eerste wedstrijddag niet kunnen mengen in de strijd om de medailles. Op de afdaling gingen Anna Jochemsen en Jeroen Kampschreur onderuit. Niels de Langen (14e) en Jeffrey Stuut (19e) kwamen niet in de buurt van het podium. ,,We hadden er meer van verwacht, maar dit kan helaas gebeuren”, vertelde coach Falco Teitsma na afloop in het Jeongseon Alpine Center.

Vooral voor Jochemsen was de teleurstelling groot. Bij de laatste wereldbekerwedstrijd won de Utrechtse nog een afdaling. ,,Je skiet op het randje en neemt risico’s. Bij de derde bocht werd ik uit balans gebracht en dat kon ik niet meer corrigeren”, zei Jochemsen. ,,Als ik zie wie hier de medailles winnen, had ik daar zeker tussen kunnen staan.”