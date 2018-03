Tauber ook snel op de mountainbike

Mountainbikester Anne Tauber is het wereldbekerseizoen goed begonnen. In het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch reed de Friezin naar de derde plaats. De winst was voor de Deense Annika Langvad. Op 13 seconden finishte de Française Pauline Ferrand Prevot als tweede. Nederlands kampioene Tauber kwam 35 seconden na de winnares binnen. Het was haar eerste podiumplaats in een wereldbekerwedstrijd bij de elitevrouwen.

Tauber (22) maakt dit jaar deel uit van het CST Sandd-team van Bart Brentjens. Ze is een veelzijdig sportster: eind januari won ze op de Weissensee de Alternatieve Elfstedentocht.