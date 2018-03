Van der Poel vierde in eerste MTB-World Cup

Mathieu van der Poel is zijn seizoen op de mountainbike begonnen met een vierde plek. De 23-jarige Nederlander moest drie man voor zich dulden bij zijn eerste MTB-wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch.

Van der Poel gaf zeventig seconden toe op winnaar Sam Gaze uit Nieuw-Zeeland. Die finishte na 1.30.14 uur en bleef wereldkampioene Nino Schurter nipt voor. De Fransman Maxime Marotte eiste de derde plek op op 2 seconden.

Van der Poel moest ver achteraan starten in Stellenbosch, maar was na een rappe eerste ronde opgerukt naar de voorste plekken. In de laatste drie ronden moest de Nederlander de Fransman in de jacht op de twee koplopers laten gaan.