Veel afstappers in Parijs-Nice

Het slechte weer in Zuid-Frankrijk heeft een groot aantal renners in Parijs-Nice in de zevende etappe doen afstappen. Arnaud Démare, winnaar van de eerste etappe, ging niet eens meer van start voor de rit die door de regen en over besneeuwde cols voert. Hij besloot geen risico te nemen met het oog op Milaan-Sanremo, de klassieker die komend weekeinde wordt verreden.

Ook de Noor Alexander Kristoff, al ziekjes aan de Franse rittenkoers begonnen, hield het voor gezien. Onderweg stapten tal van renners eveneens af. Onder hen de Nederlanders Koen de Kort en Mike Teunissen.