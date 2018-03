Amy Pieters wint Ronde van Drenthe

Amy Pieters heeft in Hoogeveen de Ronde van Drenthe gewonnen. De Nederlandse renster van Boels-Dolmans, vorige week nog actief bij de WK baanwielrennen, hield in de sprint de Amerikaanse Alexis Ryan en de Australische Chloe Hosking achter zich. Het was de tweede wedstrijd uit de WorldTour voor vrouwen.

Pieters begon de sprint van ver en werd niet meer achterhaald. Vorige week had Anna van der Breggen de eerste WorldTour-wedstrijd, de Strade Bianche, gewonnen. De 26-jarige Pieters was in 2015 al een keer tweede geweest in de Ronde van Drenthe. Vorige week pakte ze samen met Kirsten Wild nog WK-zilver op de koppelkoers.