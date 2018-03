Djokovic verliest bij rentree Indian Wells

Novak Djokovic is in de tweede ronde van het toernooi in Indian Wells uitgeschakeld. De voormalig nummer één van de wereld verloor in drie sets van de Japanse qualifier Taro Daniel: 7-6 (3) 4-6 6-1.

Voor Djokovic was het de eerste partij sinds zijn uitschakeling in de achtste finales op de Australian Open door de Zuid-Koreaan Chung Hyeon. De Serviër had sindsdien een kleine operatie aan zijn elleboog laten uitvoeren en maakte zijn rentree op het toernooi in Californië dat hij vijf keer wist te winnen.

De Japanner Daniel, de nummer 109 van de wereldranglijst speelde fel tegen Djokovic, knokte zich in de eerste set terug van een break achterstand en sloeg toe in de tiebreak. De Servische nummer tien van de plaatsingslijst greep met veel moeite de tweede set met 6-4. In de derde set pakte Daniel een break op 2-1 en stoomde vervolgens door naar 6-1 en naar de zege.